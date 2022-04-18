جامعة حلوان: محو أمية 8512 مواطنا ومواطنة

أعلنت جامعة حلوان، أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية المتعاقدين على فصول محو الأمية طبقا للتقارير الصادرة من الهيئة العامة لتعليم الكبار 2398 طالبا وطالبة نجحوا في تحرير 8512 مواطن ومواطنة من الأمية على مدار 6 دورات متتالية دورة أكتوبر 2020، دورة يناير 2021، دورة أبريل 2021، دورة يوليو 2021، دورة أكتوبر 2021، دورة يناير 2022.

من جهته، أشاد الدكتور ممدوح محمود مهدي بدور جامعة حلوان العريقة في قضية محو الأمية التي تحظى باهتمام المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة وتوفير أحد مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

وأشار إلى مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى المجهودات للمساهمة في الملحمة الوطنية للقضاء على الأمية في وطننا العزيز مصر.

وأوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين، المشرف على المشروع، أنه في إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية لإعلان مصر خالية من الأمية، هناك حملات توعوية وندوات مستمرة ومجهودات متواصلة وآليات متابعة وإشراف مستمرة بالكليات المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية لتوعية الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم وتشجيعهم على الالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية طبقا للبروتوكول المبرم مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف: "كما يساهم في تلبية بعض احتياجات المجتمع ويعمل على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة من الكوادر البشرية الفاعلة والواعية بقضايا المجتمع والوطن ونشر ثقافة محو الأمية بمفهومها الحضاري باعتباره مفهوما تنموياً قومياً وليس تعليمياً من أجل مساعدة المجتمع المحيط بالنطاق الجغرافي للجامعة على النمو والنهوض والارتقاء بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقا لرؤية مصر 2030".