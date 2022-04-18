عثرت الشرطة الإكوادورية على ما يقرب من 5ر2 طن من الكوكايين مخبأة داخل حاوية متجهة إلى أوروبا، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية في البلاد يوم الأحد.

واكتشفت الشرطة 2458 كيلو جرام من المخدر أثناء عملية تفتيش حاوية تم تحميلها بالموز في أحد موانئ مدينة جواياكيول على ساحل المحيط الهادئ. وكانت الشحنة متوجهة إلى بلجيكا.

وقالت الوزارة إنه جرى اعتقال شخص واحد فقط.

وتعتبر كولومبيا، جارة الإكوادور، المصدر الرئيسي للكوكايين، متقدمة على بيرو وبوليفيا، واللتان يزرع بهما أيضا نبات الكوكا. ويجري تهريب نسبة كبيرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.