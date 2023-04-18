آيات قرآنية تستهل احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس السيسي

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بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وانطلقت الاحتفالية، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي.

ويحضر الاحتفالية، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيسا مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الوزراء الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أن يكرم رئيس الجمهورية، خلال الاحتفالية النماذج المشرفة من الفائزين بالمسابقة الـ 29 لحفظ القرآن الكريم.