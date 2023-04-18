محافظ بورسعيد يكرم عددا من أئمة المساجد والدعاة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا كبيرًا من أئمة مساجد بورسعيد، وذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، لتكريم الأئمة والدعاة تقديرا لجهودهم، وضمن سلسلة من اللقاءات الدورية مع أئمة المساجد التي يعقدها المحافظ.



وكرّم محافظ بورسعيد، 80 من أئمة المساجد والدعاة بمحافظة بورسعيد، وقال خلال الاحتفالية: «أتشرف بوجودى مع الدعاة ومعمرين مساجد الله، واليوم بمثابة تتويج لجهودكم نظرا لما لمسته من العمل العظیم للأئمة خلال شهر رمضان المبارك وطوال العام، مساجدنا كانت عامرة خلال شهر رمضان، والتكريم الأعظم هو تكريم الله عز وجل لمعمرين بيوت الله».



ووجه المحافظ، الشكر للشباب المتطوعيين بعدد من المساجد، وأعرب عن سعادته بما يمتلكونه من أصوات حسنة وتعاليم دينية وقدرتهم على تعليم مبادئ الدين بأفضل الطرق، كما أكد أنه لمس خلال زيارته المتواصلة للمساجد طوال شهر رمضام المبارك، توافد أعداد كبيرة جدا من المواطنين على المساجد، متمنيا أن يستمر هذا الإقبال من المصليين طوال شهور العام وليس رمضان فقط.



وأوضح المحافظ، أن هناك العديد من التوسعات التي تشهدها مساجد المحافظة، فضلا عن أعمال التطوير المتواصلة، من أجل توفير أفضل خدمات للمصليين، مؤكدا أنه لا يدخر جهدا في تقديم كامل الدعم لمديرية أوقاف بورسعيد والأئمة.



ووجه أئمة المساجد، بالاستمرار في تعليم الناس مبادئ الدين السمحة والتأكيد عليها بما تشمله من مبادئ الرحمة والتكامل والتعاون وقبول الآخر وعدم الإساءة للغير.



ولفت محافظ بورسعيد، خلال كلمته إلى الدور المهم لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات.



ولفت لأهمية مواكبة التطور المجتمعي وتقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، موضحا أهمية التواصل مع فئة الشباب وتوعيتهم بالقضايا المجتمعية المختلفة، ولفت محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، ومتابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي.



من جانبه تقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد.



وأكد أن محافظ بورسعيد أجرى زيارة معظم المساجد خلال شهر رمضان وأثنى على جهود الأئمة: "إننا نتشرف بتكريم محافظ بورسعيد، وكل الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد".



ومن جانبه، تقدم الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة الأزهر، بالشكر محافظ بورسعيد، لافتا إلى أن المحافظ يسعى لتتويج المجهود والعمل ويسعى دائما لمعرفة أحوال المواطنين، وأوضاعهم دائما فضلا عن حسن معاملته لجميع المواطنين والعاملين في مختلف الجهات، مثنيا على سعة صدره وترحيبه بالحديث مع جميع الشخصيات.