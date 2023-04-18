روسيا توقف صادرات الحبوب الأوكرانية للمرة الثانية خلال أسبوع

تعرضت صادرات الحبوب الأوكرانية لضربة مزودجة خلال الأيام القليلة الماضية ،حيث أوقفت روسيا تفتيش سفن الحبوب الأوكرانية وفقا لاتفاق تصدير الحبوب للمرة الثانية على التوالي، في الوقت الذي فرضت فيه دول أوروبية حظرا على استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية الإنتاج المحلي.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية اليوم الاثنين إن روسيا أوقفت عمليات تفتيش السفن والسماح بمرورها إلى الأسواق العالمية وفقا لاتفاق الممر الآمن للسفن وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع، مما أدى إلى توقف تصدير الحبوب الأوكرنية. في الوقت نفسه فرضت بولندا والمجر وسلوفاكي خلال الأيام القليلة الماضية حظرا على دخول شحنات الحبوب القادمة من أوكرانيا لحماية المنتجين المحليين.

وعلى خلفية هذه التطورات ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح في تعاملات بورصة شيكاغو بنسبة 3ر0% بعد تراجعها في بداية التعاملات.

وقال ديمتري سكورنياكوف الرئيس التنفيذي لشركة هارف إيست الأوكرانية للمشروعات الزراعية إن المفاوضات بشأن عقد جديد مع عميل رئيسي في سلوفاكيا توقفت بعد إعلان سلوفاكيا فرض قيود على استيراد الحبوب من أوكرانيا.

وأضاف أن هذه التطورات ليست مهمة كثيرا بالنسبة للمزارعين لأنها جاءت في أواخر الموسم حيث تم بيع أغلب المحصول، لكنه ستكون مشكلة كبيرة للغاية إذا استمرت خلال الصيف.

يذكر أن هارف إيست تصدر حوالي 60% من إنتاجها عبر موانئ البحر الأسود بما في ذلك الممر الآمن، في حين تصدر 40% من الإنتاج حبر الطرق البرية والسكك الحديدية إلى أوروبا.

وقالت سلوفاكيا إنها في حين لم تحدد موعدا لرفع الحظر على الاستيراد، يمكن لأوكرانيا استخدام أراضيها لنقل الحبوب إلى دول أخرى في أوروبا.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية إن المفتشين الروس في إسطنبول أوقفوا من جانب واحد عمليات التفتيش للسفن القادمة من الموانئ الأوكرانية والمحملة بالحبوب وهو ما يعني توقف تصدير الحبوب.

كانت روسيا قد أوقفت تفتيش السفن لفترة قصيرة في الأسبوع الماضي، مشيرة إلى احتمال انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود إذا لم يتم تسوية النقاط الخلافية فيه بحلول منتصف أيار/مايو المقبل، لأنه بوضعه الحالي يفيد أوكرانيا فقط على حد قول روسيا.