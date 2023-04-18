نجل شاه إيران: النظام في طهران لا يمثل الشعب الإيراني

شارك رضا بهلوي نجل الشاه الايراني السابق محمد رضا بهلوي اليوم الاثنين في مراسم إحياء المحرقة النازية في متحف المحرقة ياد فاشيم بمدينة القدس بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وذكرت قناة "أي نيوز 24"الإسرائيلية أن بهلوي اجتمع على هامش الحدث مع نتنياهو بحضور وزيرة الاستخبارات جيلا جملئيل.

وقال بهلوي خلال حديثه مع قناة "إي نيوز 24"إن "النظام الايراني لا يمثل الشعب الإيراني" ولأن طهران لا تعترف بالمحرقة يشعر أنه من واجبه إظهار دعمه لإسرائيل نيابة عن أمته التي لها علاقات طويلة ممتدة مع الشعب اليهودي.

ونقلت القناة عن بهلوي قوله في تغريدة لها أمس الأحد قبل قدومه إلى إسرائيل إنه يسافر:"إلى إسرائيل لإيصال رسالة صداقة من الشعب الإيراني ، ومشاركة خبراء المياه الإسرائيليين في سبل معالجة إساءة استخدام النظام للموارد الطبيعية لإيران وتقديم الاحترام لضحايا الهولوكوست في يوم المحرقة".

وأضاف :"أريد أن يعرف شعب إسرائيل أن الجمهورية الإسلامية لا تمثل الشعب الإيراني. يمكن إحياء الرابطة القديمة بين شعبينا لصالح كلا الشعبين. سأذهب إلى إسرائيل لألعب دوري في البناء نحو ذلك المستقبل الأكثر إشراقًا".

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت مرارا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي نظرا لأنه يشكل تهديدا لوجودها على ضوء تصريحات المسؤولين في طهران الداعية لمحو الدولة العبرية من الوجود.