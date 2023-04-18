أعربت الفنانة مي عمر، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل «جعفر العمدة»، من إخراج وقصة زوجها محمد سامي، مشيرة إلى أن «سامي» حقق نجاحات عديدة سابقًا في مسلسلات «البرنس» و«الأسطورة» و«مع سبق الإصرار».



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاعلكم»، المذاع عبر فضائية «العربية»، مساء الثلاثاء: «النجاح الكبير ده مش جديد على مخرج مبدع حقق نجاحات عديدة، المسلسل مكتوب حلو أوي وقفلات الحلقات قوية جدًا».



وأشارت إلى أن المسلسل يتسم بتشويق يجعل متابعيه حريصون على مشاركة البطل ما يمر به، رافضة الإفصاح عن نهاية «جعفر العمدة»: «مقدرش أقول حاجة وإلا محمد سامي يموتني فيها».



ولفتت إلى أن كل عناصر المسلسل «جيدة الصنع» سواء التمثيل أو الكتابة أو التصوير، مؤكدة أن جميع الفنانين المشاركين أبدعوا في أدوارهم أيًا كان حجمها.



وعن عدم تخصيص المخرج دور لها في العمل، أوضح «سامي» أن زوجته قدمت أدوارًا مختلفة على مدار السنوات الماضية سواء بمسلسل «لؤلؤ» أو «رانيا سكينة» أو «علاقة مشروعة».



وذكر أن الأمر لم يكن مطروحًا منذ بداية العمل القائم على رجل متزوج من 4 نساء، معلنًا أنهما يتعاونان في مسلسل من إخراجه وتأليف مهاب طارق وإنتاج مها سليم، يبدأ تصويره بعد أسبوع.



ونفى التفكير في تقديم جزء ثانٍ من مسلسل «لؤلؤ» خلال الوقت الحالي، معقبًا: «قلت لمي نجحتي جدًا وكسرتي الدنيا بلؤلؤ تقدري تقدمي أنجح من لؤلؤ، عشان الإنسان في يوم من الأيام يبص لمكتبته يلاقي فيها تنوع، مش أقعد أعمل 17 جزءا عشان أحقق نفس النجاح».









مسلسل «جعفر العمدة» بطولة الفنانين محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وغيرهم، المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.



وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، ولديه 3 زوجات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل في العديد من الصراعات سواء في عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره «عايدة» (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.