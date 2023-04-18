السيادة السوداني: قوات الدعم السريع خربت مطار الخرطوم وعطلت الملاحة

قال عضو مجلس القيادة السوداني شمس الدين كباشي، قبل قليل، إن قوات الدعم السريع خربت مطار الخرطوم وعطلت الملاحة.



وأضاف كباشي، في تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية السعودية: "الدعم السريع يمارس عمليات سلب ونهب ويتخذ المدنيين دروعا بشرية".



وأكد شمس الدين كباشي، أن قوات الجيش تستخدم القوة العسكرية بالقدر المطلوب حفاظا على أرواح المدنيين، ذاكرا أن القوات المسلحة تخوض حرب مدن معقدة ويتم التعامل معها وفقا للقانون.



وتابع: "سيطرنا على مقرات الدعم السريع بكل الولايات عدا اثنين فقط".



وأوضح كباشي: "الأزمة مع حميدتي (قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو) وشقيقه وليس مع قوات الدعم السريع".



وأعرب شمس الدين كباشي عن دهشته من تصريحات حميدتي ضد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، واعتبرها "تمردا واضحا".



وقال عضو مجلس القيادة، إن القوات المسلحة كانت مضطرة لدخول المعركة.



وأكد شمس الدين كباشي: "سنلتزم بالهدنة وسنراقب مدى التزام الدعم السريع بها"، موضحا أنه من المفترض أن تبدأ الهدنة المقترحة السادسة مساء ولمدة 24 ساعة.



وتابع: "قوات الدعم السريع هاجمت مقرات الجيش مع بداية الهدنة السابقة"، مضيفا: "القوات المسلحة ستعيد الأمور إلى نصابها في أسرع وقت".



ولا تزال الاشتباكات، التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع منذ السبت الماضي، مستمرة دون توقف في العاصمة الخرطوم والتي استخدمت فيها مختلف الأسلحة، بما في ذلك المضادة للطيران وقذائف المدفعية والقصف بالطيران الحربي.