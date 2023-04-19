 فتح الله: أغلقنا ملف مباراة الداخلية وسنركز على ربع نهائي كأس الكونفدرالية - بوابة الشروق
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فتح الله: أغلقنا ملف مباراة الداخلية وسنركز على ربع نهائي كأس الكونفدرالية

الشروق
نشر في: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 أبريل 2023 - 11:52 م

عبر محمود فتح الله مدرب فريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب الداخلية بهدفين دون مقابل، مشددا على أن الانتصار مهم للغاية وثلاث نقاط تمنح الفريق دفعة مهمة وقوية قبل خوض مباراتي الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شدد على أن الجهاز الفني كان يدرك جيدا صعوبة مباراة الداخلية في ظل طريقة لعب المنافس التي تعتمد على غلق الدفاعات واللعب على الهجمات المرتدة، وأضاع الفريق الكثير من الفرص التي كان بتسجيلها من الممكن الخروج بنتيجة كبيرة.

أكد المدرب على أن الفريق بداية من الغد سيغلق ملف المواجهات المحلية ويركز على مباراتي مارومو جالانتس في ربع نهائي كأس الكونفدرالية لأن النادي هدفه واضح وهو تحقيق الانتصار وحصد اللقب الغالي.


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