إندونيسيا تدعو فولكس فاجن للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية على أراضيها

دعت الحكومة الإندونيسية مجموعة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات إلى الاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا التي تسعى لتحقيق نوع من التوازن مع سيطرة الشركات الصينية على احتياطيات النيكل في البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزير الاستثمار الإندونيسي باهليل لاهاداليا القول إن الشركة الألمانية قد تدخل في شراكة مع شركات فيل وباسف وميرديكا كوبر جولد للاستثمار في قطاع بطاريات السيارات الكهربائية في إندونيسيا.

من ناحيته، قال متحدث باسم فولكس فاجن إن الشركة تجري محادثات في العديد من دول العالم ومنها إندونيسيا بشأن استغلال المواد الخام المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية.

وقال لاهاداليا على هامش مشاركته في معرض هانوفر الدولي بألمانيا "علينا تبني اقتصاد نشط حر، نحن لا نعطي أولوية لدولة على أخرى. كل الدول متساوية، وذلك في ظل توقع نشوب حرب تجارية بين الدول الكبيرة".

ويستهدف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو استغلال موارد بلاده من المواد الخام لإقامة سلاسل إمداد متكاملة لصناعة السيارات الكهربائية، من خلال جذب مليارات الدولارات للاستثمار في تحويل احتياطيات النيكل إلى بطاريات تامة الصنع.

ولكن الشركات الصينية التي سارعت بضخ الاستثمارات في قطاع تعدين النيكل بإندونيسيا تسيطر على هذا القطاع حاليا، وهو ما يمكن أن يهدد بحرمان الإنتاج الإندونيسي من الدخول إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك فيما تبحث شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف إقامة مصنع لمعالجة النيكل والكوبالت في إندونيسيا بالاشتراك مع شركة إيراميت.