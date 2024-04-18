أرقام مثيرة قبل مواجهة ليفربول وأتالانتا بالدوري الأوروبي

أرقام مثيرة تنتظرنا في مواجهة ليفربول وأتالانتا، والتي ستجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجاري 2023-2024.

وتجمع المباراة بين ليفربول ضد أتالانتا، اليوم الخميس، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب «جيويس» بدولة إيطاليا.

وكان ليفربول قد خسر لقاء الذهاب على ملعب «آنفيلد» بثلاثية دون رد، ليصعب بشكل كبير مهمته في لقاء الإياب اليوم.

وتشهد مباراة الليلة ثمة أرقام مثيرة لـ ليفربول، إذ تعد هذه المرة هي الـ28 التي يصل فيها الريدز للدور ربع النهائي ببطولة أوروبية، وفي حال تأهل لنصف النهائي، سيكون بذلك للمرة الـ21.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الأوروبي رقم 250 بمختلف المنافسات الأوروبية، كما تعد هذه المباراة هي الـ91 لـ يورجن كلوب، كمدرب ليفربول، في المسابقات الأوروبية.

وبشكل عام فقد لعب أتالانتا 20 مباراة على أرضه حتى الآن هذا الموسم، فاز في 14 وتعادل في ثلاث. وخسر 3 آخرين.

سجل داروين نونيز، لاعب ليفربول، تسعة أهداف في 17 مباراة أوروبية مع ليفربول. أسرع 10 أهداف للنادي، سجلهم كل من: محمد صلاح وساديو ماني (13 مباراة)، روبي فاولر (16) وروجر هانت (18).