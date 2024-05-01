بلينكن: يستحيل وقف الحرب شمال إسرائيل ما دامت مستمرة بغزة

أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، المسئولين في إسرائيل، بأنه "من المستحيل" التوصل إلى وقف إطلاق نار مع حزب الله، ما دامت الحرب مستمرة في قطاع غزة، وفق إعلام عبري رسمي. وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث العبرية، مساء الأربعاء: "حاول وزير الخارجية الأمريكي إقناع الإسرائيليين بضرورة التوصل إلى صفقة مع حماس".

وأضافت أن من الأسباب التي استند إليها بلينكن في محاولة إقناع الإسرائيليين بوقف الحرب "مسألة الشمال"، في إشارة إلى المواجهات على الحدود اللبنانية. وتابعت القناة: "أبلغ بلينكن المسئولين الإسرائيليين أنه دون وقف إطلاق نار في غزة، سيكون من المستحيل التوصل إلى حل في الشمال"، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشارت إلى أن ما قاله بلينكن للإسرائيليين "قائم على ما خلص إليه الوسيط الأمريكي عاموس هوكشتاين، الذي حاول خلال الشهور الأخيرة التوصل إلى تسوية سياسية بين تل أبيب وحزب الله".

وأمس الثلاثاء، بدأ بلينكن زيارة إلى تل أبيب قادما من الأردن والسعودية، في سابع جولة بالمنطقة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تقديم مصر مقترح جديد للهدنة وتبادل للأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، تدعمه واشنطن وتعتبره "ذكيا للغاية"، وتحاول الدفع نحو قبول الطرفين له.

وخلال الزيارة التقى بلينكن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتصوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وممثلين عن أهالي الأسرى في غزة.