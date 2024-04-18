قتيلان ومصابون في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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قُتل شخصان وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، في غارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان، بحسب ما أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام".

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن أبناء بلدات قضاء مرجعيون عموما، وبلدتي الخيام وكفركلا خصوصا، أمضوا ليلة قاسية جدا بعد أن استهدفتهما القوات الإسرائيلية بالغارات والقذائف المدفعية الثقيلة والفوسفورية.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت بلدة الخيام بـ6 غارات من الطيران الحربي، وبأكثر من 100 قذيفة بين مدفعي وفوسفوري من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الرابعة فجرا .

وأفادت بأن الطيران الإسرائيلي المسير استهدف ساحة بلدة كفركلا بصاروخين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وطالت القذائف المدفعية أيضا خراج ديرميماس منطقة هورا ومجرى نهر الليطاني، طريق كفركلا وديرميماس، تلة العزية، تلة العويضة بين كفركلا والعديسة وسهل مرجعيون.