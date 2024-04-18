سفير إسرائيل في ألمانيا يطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير النهج تجاه إيران

طالب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، الاتحاد الأوروبي بـ"تغيير النهج" في سياسته تجاه إيران.

وقال السفير في تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية، إنه بعد الهجوم الإيراني الكبير على بلاده يتعين على أوروبا أن "تتخذ موقفا واضحا".

وأضاف: "على سبيل المثال، من خلال إدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. الحرس الثوري ينشر الإرهاب والعنف في الشرق الأوسط وخارجه.. لقد حان دور أوروبا.. رأينا أن احتواء المخاطر التي تشكلها إيران باء بالفشل.. نحن بحاجة إلى تغيير النهج".

ولم يذكر السفير كيف سترد إسرائيل على الهجوم الإيراني، لكنه أكد قائلا: "سنرد حتى لا يفكر أحد مجددا في مهاجمتنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة وألمانيا هما أقرب أصدقاء إسرائيل، مشيرا إلى أن مبدأ "عش ودع غيرك يعيش" ليس منتشرا بشكل خاص في الشرق الأوسط.

وقال: "يجب على أصدقائنا أن يفهموا ذلك أيضا. جوارنا ليس ليشتنشتاين أو لوكسمبورج. لا بد أن نصمد.. أي شخص يهاجم إسرائيل سيحاسب. من المهم لأمننا وللمنطقة أن يتم الحفاظ على سيناريو الردع".

وكانت إيران استخدمت صواريخ وصواريخ كروز وطائرات مسيرة ضد إسرائيل مطلع هذا الأسبوع، لكن تم اعتراضها إلى حد كبير.

وهناك قلق كبير من أن الصراع قد يتسع نطاقه إذا شنت إسرائيل هجوما مضادا قاسيا.

وجاء الهجوم الإيراني، على خلفية ما تردد أنه هجوم إسرائيلي على السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن مقتل عقيدين من الحرس الثوري الإيراني مطلع هذا الشهر.