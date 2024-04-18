 سابك السعودية وباسف الألمانية وليندي تفتتح أول فرن تكسير في العالم يعمل بالتسخين الكهربائي - بوابة الشروق
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سابك السعودية وباسف الألمانية وليندي تفتتح أول فرن تكسير في العالم يعمل بالتسخين الكهربائي

د ب أ
نشر في: الخميس 18 أبريل 2024 - 1:39 م | آخر تحديث: الخميس 18 أبريل 2024 - 1:39 م

افتتحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة "باسف" الألمانية، وشركة "ليندي"، أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير كبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي، وذلك بعد 3 سنوات من أعمال التطوير والهندسة والبناء.

وأوضحت الشركات، في بيان مشترك، أن المصنع التجريبي أصبح جاهزا لبدء التشغيل المنتظم بموقع "فيربوند" التابع لشركة "باسف" في مدينة لودفيجسهافن بألمانيا.

ويهدف المصنع التجريبي إلى إبراز إمكانية الإنتاج المستمر للأوليفين باستخدام الكهرباء مصدرا للحرارة بدرجات تصل إلى 850 درجة مئوية، كما تؤدي وحدات التكسير دورا محوريا في إنتاج الكيماويات الأساسية، متطلبة كما كبيرا من الطاقة لتكسير الهيدروكربونات إلى أوليفينات وعطريات.

وتعتمد التقنية الجديدة على مصادر متجددة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من واحدة من أكثر عمليات الإنتاج كثافة في استهلاك الطاقة في صناعة الكيماويات بنسبة 90% على الأقل مقارنة بالتقنيات الشائعة اليوم.

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