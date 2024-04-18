بعثة فلسطين بالأمم المتحدة: نيلنا العضوية الكاملة يحمي مسار حل الدولتين

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أكدت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن حصول فلسطين على "العضوية الكاملة يحمي مسار حل الدولتين".

وقال المتحدث باسم البعثة خلال جلسة للتصويت على طلب فلسطين منحها عضوية كاملة في الأمم المتحدة: "لطالما كنا ضحية قرارات وأحداث لا يد لنا فيها"، وفقا لقناة الشرق الإخبارية السعودية.

وأضاف: "الولايات المتحدة تعارض منحنا العضوية الكاملة لمبررات غير منطقية، وجعلت إسرائيل دولة، وتناقض نفسها بمنعنا من ذلك".

وتابع: "نيلنا العضوية الكاملة ركيزة مهمة للسلام في المنطقة، ونستحق العضوية الأممية الكاملة، وفعلنا ما يلزم لنيلها".

وشدد المتحدث باسم البعثة على أن "السلام القائم على العدل هو فقط من يحقق الاستقرار والأمن".