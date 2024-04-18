محافظ مطروح: تشغيل طريق سيوة الخرساني مع احتفالات ذكرى تحرير سيناء

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه سيتم بدء تشغيل القطاع الثالث من طريق سيوة الخرسانى الجديد گاولي القطاعات بطول ٥٠ كم في اتجاه سيوة مطروح، الخميس المقبل، مع الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء، بعد انتهاء أعمال الرصف ووضع الخدمات من دورانات ومحاور وإشارات وغيرها ٨ كنموذج لأحدث أنظمة الطرق المتطورة، والذى يتم إنشائه لتيسير الوصول من واحة سيوة ومواكبة واستيعاب الحركة السياحية والتجارية خاصة تحمل الشاحنات الثقيلة، ويتم تنفيذه من خلال الجهاز المركزي للتعمير، جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، كأحد المشروعات القومية على أرض مطروح بعقول وسواعد مصرية مع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالمحافظة.

وأشار الدكتور لواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أنه مع استباق الزمن سيتم تشغيل القطاع الثالث كأولى القطاعات الستة التي تم الانتهاء منها في طريق سيوة الخرسانى الجديد، بدءا من الخميس المقبل 25 أبريل وذكرى عيد تحرير سيناء ، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيزات بعد الرصف وتركيب الأعمدة والإنارة وإضاءة منطقة بئر النص بأعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية ، وكذلك الدهانات للبدورات وللحارات المرورية وتحديد الدورانات من علامة الكيلو ١٠٠ طريق سيوة مطروح إلى علامة الكيلو ١٥٠ عند منطقة بئر النصف، بما ييسر الحركة بعد أن كان أكثر القطاعات تسجيلا للحوادث على الطريق القديم، حيث يتكون من ثلاثة حارات بعرض 11,25 متراً وطبانات من الخرسانة يمين ويسار الطريق وإنارة الأعمدة الكهربائية بالطاقة الشمسية بمنطقة بئر النص ومدخل واحة الجارة، وذلك بإجمالى تكلفة 420 مليون جنيه وجهود أكثر من 400 مهندس وفنى وعامل و2 محطة لإنتاج الخرسانة واكثر من 250 طن من المواد الخام يوميا وأكثر من 50 معدة وعربة وشركتين للعمل بالقطاع، ومعمل ضبط الجوده بالمشروع العملاق الذي يضم ثلاثة حارات مرورية من الخرسانة بعرض 11.25 متر بأعلى مواصفات تصميمية طبقا للكود المصري، وبالتوازي يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الأسفلتي الموازي مرسى مطروح - سيوة من خلال الهيئة العامة للطريق بما ييسر الطريق من وإلى واحة سيوة وتيسر الحركة وتوفير الأمان للمسافرين، ويواكب مخططات التنمية والارتقاء بالواحة.