عمرو عرفة يرد على أحد منتقدي مسرحيته الصندوق الأحمر: بلاش عداء ربنا يكرمك

قام المخرج عمرو عرفة بالرد على أحد منتقدي مسرحيته " الصندوق الأحمر" التي عرضت ضمن فعاليات عيد الفطر في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر حسابه الرسمي بمنصة x، حينما قام عرفة بنشر صورة لأسرة المسرحية عقب انتهاء أيام عرضها بالسعودية، وعلق: الحمد لله، انتهى عرض مسرحية الصندوق الأحمر في جدة، جمهور متعطش للفن، كل الشكر.

ليعلق عليه أحد متابعيه واصفا المسرحية بالهابطة، حينما قال: مسرحية حضرها المعارف وسيناريو هابط، الفلوس مش بتصنع ضحة.

ليرد عليه عمرو عرفة: ليه تحكم على حاجة مشوفتهاش، مسرحية بتخاطب الأسرة، ولهذا السبب تم عرضها في الرياض ثم جدة، فلوس إيه يا عم عادل بلاش عداء عشان ربنا يكرمك.

مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وميمي جمال وسليمان عيد، وطارق الإبياري، وتدور قصتها حول طبيبة نفسية تواجه تحديات كبيرة في مسيرتها المهنية لتجد نفسها أمام مواجهة غير متوقعة تضعها في مفترق طرق.

ليه تحكم علي حاجه مشوفتهاش .. مسرحية بتخاطب الاسرة و لهذا السبب تم عرضها في الرياض ثم جدة .. فلوش ايه يا عم عادل بلاش عداء عشان ربنا يكرمك . https://t.co/7KB7txYdvu — Amr arafa (@AArafa) April 18, 2024