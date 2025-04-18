نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان سليمان عيد

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان سليمان عيد، الذي وافته المنية فجر اليوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وجاء في بيان النقابة: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير سليمان عيد، وتتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته الكريمة، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتوفي الفنان سليمان عيد في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز 64 عامًا، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في منزله، نُقل على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف، إلا أن محاولات إنقاذه باءت بالفشل.

يُذكر أن الفنان الراحل وُلد في 17 أكتوبر 1961 بحي الكيت كات بمحافظة الجيزة، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم التمثيل. بدأ مسيرته الفنية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبرز في تقديم الأدوار الكوميدية المساعدة.

سليمان عيد ترك بصمة خاصة في تاريخ الكوميديا المصرية المعاصرة، من خلال مشاركته في عدد كبير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التي نالت إعجاب الجمهور.