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أعلن يوسف السفري، المدير الفني لنادي قطر تشكيل فريقه الذي يخوض مباراة اليوم أمام الريان، المُقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري القطري الممتاز.

ويواجه نادي قطر فريق الريان في الخامسة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ملعب أحمد بن علي، لحساب منافسات الجولة الـ 22 من الدوري القطري الممتاز.

وشهد تشكيل نادي قطر لمباراة الريان تواجد بيرسي تاو، لاعب الأهلي السابق، فيما تم استبعاد أحمد عبد القادر، المُعار من صفوف الأحمر.

وجاء تشكيل نادي قطر لمباراة الريان على النحو التالي:

حراسة المرمى: ساطع العباسي

خط الدفاع: على سعود - عطاء جبر - عمر العمادي - عبد الله المفتاح

خط الوسط: على بوجلوف - خالد محمودي - على مال الله

خط الهجوم: يوسف على - سبستيان سوريا - بيرسي تاو

ويتواجد على مقاعد بدلاء نادي قطر في مباراة اليوم كلًا من: يوسف عبد الهادي - عدنان صالح - ناصر بير - زيد سعد - راؤول ساندا - معتز البسطامي - عبد الرحمن العربي - جاسم الجلابي - بين مالانجو - خافيير مارتينيز.

ويحتل نادي قطر المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الريان المركز الخامس برصيد 30 نقطة.