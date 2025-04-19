في سابقة تُعد محطة فارقة بتاريخ التعليم الأزهري، أصدر الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر قرارًا بتعيين الدكتورة ولاء إبراهيم العقاد كأول عميدة لكلية الإعلام بنات بالجامعة، بعد تحويلها إلى كلية مستقلة، بدلًا من كونها قسمًا في كلية الدراسات الإسلامية والعربية.

وُلدت العقاد بمحافظة القاهرة، ونشأت في كنف الأزهر الشريف، حيث تدرجت في مراحله التعليمية المختلفة، حتى التحقت بقسم الإذاعة والتليفزيون، شعبة الصحافة والإعلام، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتخرجت عام 2001م بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وبدأت الدكتورة ولاء العقاد مسيرتها المهنية مع تعيينها معيدة بقسم الإذاعة والتليفزيون عام 2002م، ثم مدرسًا مساعدًا في 2008م، قبل أن تحصل على درجة مدرس عام 2011م، ثم أستاذًا مساعدًا عام 2018م، وواصلت طريقها حتى نالت درجة الأستاذية عام 2023م، متربعة على قمة الخبرة العلمية في تخصصها.

لم تكن العقاد مجرد أستاذة جامعية، بل كانت عنصرًا فاعلًا في تطوير العملية التعليمية والجودة الأكاديمية؛ حيث تولت مهام نائب رئيس وحدة الجودة، ورئيس لجنة التدريب، ومنسق البرامج التدريبية المعتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد بالكلية، ما ساهم في رفع كفاءة الكلية على كافة المستويات.

أشرفت العقاد على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه، وشاركت في مناقشات علمية متعددة بعدة جامعات مصرية، مما يعكس عمق خبرتها وتقدير المجتمع الأكاديمي لها.

وفي مايو 2024م، أصدر الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتعيينها رئيسة لقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام بنات، حيث أحدثت نقلة نوعية في القسم، عبر استضافة خبراء إعلاميين لتدريب الطالبات على أحدث المستجدات في مجال الإعلام المرئي والمسموع.

كما أطلقت منصة Azharyat Platform، كأول منصة تدريبية داخل الكلية، لنشر المحتوى الإعلامي الذي تنتجه الطالبات كتطبيق عملي لما درسن وتدربن عليه، في خطوة تعكس رؤيتها التكنولوجية الطموحة وتجربتها في الربط بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل.