ماجواير: مباراة ليون لخصت مسيرتي مع مانشستر يونايتد

وصف هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، مباراة فريقه ضد أولمبيك ليون الفرنسي ب"الأكثر جنونا" في مسيرته، معتبرا أنها لخصت تقلباته مع النادي.

وقاد ماجواير يونايتد لنصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوز مثير 5-4 بعد وقت إضافي، أمس الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، على ملعب أولد ترافورد، ليتأهل الفريق الإنجليزي 7-6 بمجموع المباراتين، بعد تعادل الذهاب 2-2.

وقال مدافع الشياطين الحمر، الذي سجل الهدف الخامس القاتل، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "لقد عشت لحظات رائعة في هذا النادي.. أمضيت هنا 6 سنوات، وعشت أوقاتا رائعة، وأخرى سيئة أيضا".

وأردف: "أعتقد أن هذه المباراة لخصت مسيرتي في هذا النادي.. بصراحة، لقد كان شعورا لا يصدق، أن أسجل هدف الفوز في مباراة بهذه الأهمية، ومليئة بتلك الأجواء الحماسية".

واستكمل: "إنها أغرب وأكثر مباراة جنونا شاركت فيها أو شاهدتها.. أعتقد أن اللاعبين أظهروا روحا معنوية عالية، وقاتلوا في النهاية ليغيروا مسار اللقاء".

وأضاف ماجواير: "من المهم أن نبذل قصارى جهدنا في هذه البطولة، لكننا ما زلنا في قبل النهائي، لذا لا نريد أن ننجرف في الحديث عن الفوز باللقب.. لقد كان هذا الموسم صعبا للغاية على المشجعين واللاعبين والجهاز الفني".