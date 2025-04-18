قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، إن المقاومة في لبنان «ردة فعل» على الاحتلال الإسرائيلي، الذي احتل الأرض وسعى للتوسع واستهدف المواطنين؛ بهدف فرض أمر واقع والسيطرة على الأراضي اللبنانية.

وأضاف خلال كلمة متلفزة مساء الجمعة، إنه في ظل «ظروف لبنان التي لم تسمح بأن يكون له الجيش الذي يتمكن من الدفاع عن الأرض، كان لا بد للمقاومة أن تتدخل لتساند وتساعد الجيش، وتكون مقدمة لتأطير الوضع الشعبي في مواجهة الاحتلال».

واعتبر أن الأرض اللبنانية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على أن إسرائيل «التوسعية لا تكتفي بفلسطين وتريد أن تحتل لبنان أيضا».

واستعرض ما وصفه «الإنجازات العظيمة والمؤثرة» للمقاومة، مشيرا إلى إخراج الاحتلال إلى الشريط الحدودي عام 1985، وإجباره على الانسحاب من معظم لبنان عام 2000 باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، ومنعه من دخول لبنان وتجديد احتلاله عام 2006، وأخيرًا «أوقفت إسرائيل على الحدود اللبنانية ولم تتمكن من الوصول إلى نهر الليطاني، أو إلى بيروت أو تحقيق أهدافها».

وأكد أن المقاومة كانت على قدر المسئولية وقدمت «نموذجا أسطوريا يتحدث عنه كل العالم في الشرق والغرب».

ورد على خسائر الشعب اللبناني في الحرب، قائلا: «لا يقل لنا أحد: انظروا إلى الخسائر، بل نقول لهم: انظروا إلى العدوان وحجمه ونتائجه؛ لم تستطع إسرائيل أن تحتل لبنان أو تنهي المقاومة، أو تنفذ مشروعها الاستيطاني».

وأضاف أن صمود المقاومة وتواجدها على الحافة الأمامية ومنعها تقدم قوات الاحتلال دفع كيان الاحتلال في نهاية المطاف للقبول باتفاق وقف إطلاق النار، مشددا أنه «لو لم تصمد المقاومة، لما كان هناك اتفاق، ولاستمرت إسرائيل في عدوانها».