أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ورئيس الموساد ديفيد برنياع سيلتقيان مع تسيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس، وذلك قبل الجولة الثانية من المحادثات النووية في روما.

ومن المتوقع أن يلتقي ديرمر ورئيس الموساد مع مبعوث ترامب فيتكوف في باريس، لإجراء محادثات قبل الجولة التالية من المحادثات مع إيران غدا، بحسب موقع أكسيوس.

وقال مصدر إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن التركيز الرئيسي للمحادثات سيكون على إيران - وليس على قضايا التفاوض على صفقة لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ولم يتلق مكتب الوزير ديرمر حتى الآن ردا على سؤال حول هذا الموضوع.

وانطلقت رسميا السبت الماضي، المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الملف النووي، ومن المقرر أن تستأنف غدا في روما.

ويمثل الجانب الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما يرأس الجانب الأمريكي المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وذكرت قناة إيران الدولية، أمس الخميس، نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة على تفاصيل المحادثات، أن طهران قدمت مقترحا من ثلاث مراحل وافق عليه مبدئيا ويتكوف.

وبحسب التقرير، فإن إيران ستخفض في المرحلة الأولى تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 3.67%، وفي المقابل سيتم السماح لإيران بالوصول إلى الأصول المجمدة، وسيتم رفع القيود المفروضة على صادرات النفط.

وفي المرحلة الثانية، وفقا لتقارير، ستوقف إيران تخصيب اليورانيوم عالي المستوى بشكل كامل وتسمح بعمليات تفتيش مفاجئة لمنشآتها النووية، مقابل تخفيف العقوبات إلى أقصى حد ووقف تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي المرحلة الثالثة، سيتم تحويل الأموال النقدية الإيرانية المجمدة إلى البنك المركزي الإيراني مقابل رفع جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، وهو ما سيتم الموافقة عليه بشكل نهائي من قبل الكونجرس الأمريكي.