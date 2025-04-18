السد بطلا للدوري القطري الممتاز للمرة الثانية على التوالي

تُوج نادي السد ببطولة الدوري القطري الممتاز للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد الفوز على الأهلي بخماسية نظيفة، في الجولة الختامية للمسابقة.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جاسم بن حمد جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب الأهلي.

وتمكن أكرم عفيف من تسجيل الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 13 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مصطفى طارق الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أحرز بابلو أوتافيو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضائع في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 67، سجل اللاعب رافا موخيكا الهدف الرابع للسد، فيما سجل كلاودينيو الهدف الخامس في الدقيقة 81، وسط أداء سلبي من جانب فريق الأهلي.

وبتلك النتيجة، عزز نادي السد موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري القطري الممتاز برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن الدحيل، صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 35 في المركز الرابع.