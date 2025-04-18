رئيس الجهاز يوجه بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة

أصدر المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عدة قرارات بغلق 4 منشآت لبيع منتجات الألبان والحلويات تابعة لسلسلة محلات "ب لبن"، بالإضافة إلى محل "بهيج للمأكولات البحرية".

وأشار الجهاز، في بيان رسمي، إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس جهاز التجمع، وتضم إدارات التنمية والأمن بكل تجمع، وذلك بالتأمين الكامل من شرطة ومباحث التعمير وشرطة المرافق، حيث تم تنفيذ قرارات الغلق والتشميع لجميع فروع "ب لبن" الموجودة في تجمعات وأحياء مدينة القاهرة الجديدة، وذلك لمخالفتها وعدم حصولها على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط.

وأوضح البيان أن هذه القرارات تأتي في إطار حملات التمشيط والرصد التي يجري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، بهدف التأكد من التزام المحال العامة والمطاعم باستخراج التراخيص اللازمة، والتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات المقدمة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة والسلامة.

كما كلف رئيس الجهاز رؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية، بالتعاون مع شرطة المرافق، بقطع المرافق عن المنشآت المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مع المتابعة الدورية لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.