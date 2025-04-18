كارني: إزالة الحواجز التجارية داخليا سيساعد كندا أكثر مما ستضرها تعريفات ترامب الجمركية

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الخميس إن إزالة الحواجز التجارية داخل كندا ستفيد الكنديين أكثر بكثير مما يمكن أن يأخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإطلاق بحربه التجارية، وذلك في مسعاه للاحتفاظ بالسلطة في المناظرة الأخيرة قبل انتخابات 28 أبريل الجاري.

ووضع كارني هدفا للتجارة الحرة داخل مقاطعات البلاد العشرة وأقاليمها الثلاثة بحلول أول يوليو لطالما كانت كندا لديها حواجز تجارية بين المقاطعات.

وقال كارني:"يمكننا أن نمنح أنفسنا أكثر بكثير مما يمكن أن يأخذه دونالد ترامب على الإطلاق. يمكن أن يكون لدينا اقتصاد واحد. هذا في متناول أيدينا".

وتابع رئيس الوزراء الكندي أن العلاقة التي كانت تربط كندا بالولايات المتحدة على مدى الأربعين عاما الماضية قد تغيرت بشكل جذري بسبب تعريفات ترامب الجمركية. وإذا أعيد انتخابه، يعتزم كارني الدخول على الفور في محادثات تجارية مع إدارة ترامب.

وأثارت الحرب التجارية التي شنها ترامب وتهديداته بجعل كندا الولاية الحادية والخمسين غضب الكنديين وأدت إلى طفرة في القومية الكندية عززت أرقام استطلاعات الرأي للحزب الليبرالي.

ويحث زعيم حزب المحافظين المعارض بيير بويليفر الكنديين على عدم منح الليبراليين فترة ولاية رابعة. كان يأمل في جعل الانتخابات استفتاء على جاستن ترودو، الذي تراجعت شعبيته بعد 10 سنوات في الحكم وفي ظل ارتفاع أسعار الغذاء والإسكان وارتفاع الهجرة.

وتغير الرأي العام. في استطلاع للرأي أجرته مؤسسة نانوس في منتصف يناير، تخلف الليبراليون عن حزب المحافظين بنسبة 47% إلى 20%. وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته نانوس والذي صدر يوم الخميس، تقدم الليبراليون بنسبة 5%. وكان لاستطلاع يناير هامش خطأ 1ر3 % بينما كان لآخر استطلاع هامش خطأ 7ر2%.