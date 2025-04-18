اكتمال عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي

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أسدل الستار مساء اليوم الخميس، عن الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي 2024-25.

حيث حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا جنونيا على أولمبيك ليون بنتيجة 5-4 في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي.

وكانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وهي نفس نتيجة مباراة الإياب لتتجه إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت في النهاية لمانشستر يونايتد بنتيجة 5-4.

وفي مباراة آينتراخت فرانكفورت تلى هزيمة من توتنهام بنتيجة 1-0، وذلك بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي.

وانتصر أتلتيك بلباو على رينجرز بنتيجة 2-0 علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل أتلتيك بلباو إلى نصف النهائي.

أما مباراة لاتسيو مع بودو جليمت فانتهت بفوز لاتسيو بنتيجة 3-1 لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق بودو جليمت بنتيجة 3-2.

ليكتمل عقد الدور نصف النهائي كالتالي

1- توتنهام.

2- مانشستر يونايتد.

3- أتلتيك بلباو.

4- بودو جليمت.