اكتمال عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي

أسدل الستار مساء اليوم الخميس، عن الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأوروبي 2024-25.
حيث حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا جنونيا على أولمبيك ليون بنتيجة 5-4 في لقاء أقيم على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي.
وكانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وهي نفس نتيجة مباراة الإياب لتتجه إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت في النهاية لمانشستر يونايتد بنتيجة 5-4.
وفي مباراة آينتراخت فرانكفورت تلى هزيمة من توتنهام بنتيجة 1-0، وذلك بعدما تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة 1-1 ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي.
وانتصر أتلتيك بلباو على رينجرز بنتيجة 2-0 علما بأن مباراة الذهاب انتهت بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف، ليتأهل أتلتيك بلباو إلى نصف النهائي.
أما مباراة لاتسيو مع بودو جليمت فانتهت بفوز لاتسيو بنتيجة 3-1 لتتجه إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق بودو جليمت بنتيجة 3-2.
ليكتمل عقد الدور نصف النهائي كالتالي
1- توتنهام.
2- مانشستر يونايتد.
3- أتلتيك بلباو.
4- بودو جليمت.