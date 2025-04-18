وزير الدفاع الإسرائيلي: تعهدت بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي والانتصار في الحرب

قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، إنه تعهد بمنع إيران من امتلاك النووي والانتصار في الحرب.

وأوضح كاتس: "منذ توليت منصبي تعهدت بتحقيق هدفين هما منع إيران من امتلاك سلاح نووي والانتصار بالحرب"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنا وكل الأطراف ملتزمون في الدفع نحو منع إيران من امتلاك سلاح نووي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسئول إسرائيلي لصحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية إن المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستستمر على الرغم من رفض حماس للمقترح الإسرائيلي.

وأوضح المسئول الإسرائيلي أن إسرائيل تعتزم أيضا تكثيف الضغوط العسكرية والدبلوماسية، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال المسئول: "لن نوافق على إنهاء الحرب بشروط حماس- وهي في السلطة- مدعومة بضمانات دولية واسعة النطاق تسمح لها بإعادة تنظيم صفوفها وتسليح نفسها. لا يمكن رسم مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، عسكريا وككيان مدني حاكم".

وأشار المسئول إلى أن إسرائيل لم تتلق بيانا رسميا بشأن رفض حماس للمقترح.