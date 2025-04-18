الحوثيون: 38 شهيدًا و100 جريح في غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى اليمني

أفاد مكتب الصحة التابع للحوثيين في محافظة الحديدة باليمن إلى ارتفاع عدد ضحايا الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة غربي اليمن إلى 38 شهيدا وأكثر من 100 جريح في حصيلة غير نهائية.

وذكرت مصادر محلية لقناة المسيرة اليمنية التابعة للحوثيين أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى بالمحافظة "ما أسفر عن استشهاد عدد من العاملين فيه".

وأشارت إلى أن الطيران الأمريكي عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني انقاذ الضحايا، ما أدى إلى مقتل عدد من طواقم الدفاع المدني وإصابة آخرين، بحسب ما نقتلة وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ).

وبحسب مكتب الصحة بالحديدة فإن الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة لإسعاف الجرحى ممن تعرضوا لإصابات وحروق إثر الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى.

وتعتبر هذه الغارات، التي أكدتها القيادة المركزية للجيش الأمريكي، واحدة من أعلى الغارات حصيلة للقتلى حتى الآن في الحملة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس دونالد ترامب والتي شملت مئات الغارات منذ 15 مارس.

وبثت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين لقطات مصورة لآثار الهجوم، وأظهرت جثثا متناثرة في الموقع. وزعمت القناة مقتل مسعفين ومدنيين من العاملين في الميناء في الهجوم الذي أدى إلى انفجار هائل وحرائق.