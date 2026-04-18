الأونروا: ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم حالات سوء التغذية بين الأطفال

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم السبت، من أن ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم حالات سوء التغذية بين الأطفال.

وقالت الأونروا، في بيان صحفي اليوم: "يؤدي في قطاع غزة ارتفاع أسعار الطاقة إلى الحدّ من إمكانية الوصول إلى الوقود والغذاء والاحتياجات الأساسية".

وأشارت إلى أنها قدمت في شهر فبراير الماضي وحده، العلاج لأكثر من 700ر3 طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية.

وأضافت أنها "تواصل العمل على الكشف المبكر عن حالات سوء التغذية وعلاجها، ودعم ممارسات التغذية الصحية للأطفال، لكن يمكننا القيام بالمزيد إذا أُتيح لنا إدخال المواد الغذائية إلى قطاع غزة".



