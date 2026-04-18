روسيا ترحب بالإعفاء الأمريكي الجديد الذي يسمح ببيع نفطها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رحبت موسكو اليوم السبت، بقرار الولايات المتحدة بإصدار إعفاء آخر من العقوبات المفروضة على النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالحرب الإيرانية.

وقال كيريل دميتريف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية عبر تطبيق تليجرام: "تفهم الكثير من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأهمية الحيوية والممنهجة للنفط والغاز الروسيين لاستقرار الأسواق العالمية".

وقال دميترييف عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، إن الرفع المؤقت للعقوبات سوف يؤدي إلى "هيستريا بين دعاة الحرب في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".

وفرضت الدول الصناعية الغربية عقوبات على موسكو بسبب حربها الشاملة مع أوكرانيا في 2022.

وكانت الولايات المتحدة قد أعفت روسيا من العقوبات المفروضة على النفط مع شن الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية في الـ28من فبراير وإغلاق مضيق هرمز.