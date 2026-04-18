استشهاد شاب واحتجاز جثمانه غرب الخليل واعتقال مواطنين من نابلس

استشهد شاب صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة سلامة غرب بلدة دورا جنوب غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الشاب محمد أحمد أبو غالية السويطي (25 عاما) في خربة سلامة، بزعم محاولته الاقتراب من مستوطنة "نجوهوت" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب غرب الخليل، ما أدى إلى استشهاده في المكان، ولا تزال تحتجز جثمانه.

وتقع خربة سلامة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وهي من القرى التي احتلتها إسرائيل خلال حرب 1967.

وفي نابلس بالضفة الغربية..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مواطنين اثنين من محافظة نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى يوسف فؤاد حسن، من بلدة قصرة جنوب نابلس، والمواطن نضال أبو سعادة، من قرية بيت دجن شرقا، عقب مداهمة منزلي ذويهما، وتفتيشهما.