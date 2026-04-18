نائب الرئيس الإيراني: مضيق هرمز حق قانوني لطهران وسنحميه

اعتبر نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف، السبت، أن بلاده هي الجهة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز، مؤكدًا أن طهران ستضمن حقوقها إما عبر طاولة المفاوضات أو على الأرض.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عارف خلال زيارة قام بها إلى منظمة الموانئ والملاحة البحرية في العاصمة طهران.

وقال عارف خلال جولته في المنظمة إن "إدارة مضيق هرمز تعود لإيران، ويُعد المضيق حقاً قانونياً لها، وسنضمن حقوقنا إما على طاولة المفاوضات أو على الأرض"، وفق تعبيره.

وأكد أن بلاده تسعى إلى إنهاء جميع الحروب في غرب آسيا، مشدداً على أن إيران "لن تسمح لأي دولة باستعمار المنطقة"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية إعادة إغلاق مضيق هرمز، ردًا على ما وصفته باستمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على البلاد.

وفي 8 أبريل الجاري، بدأ وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى.

وجاء ذلك عقب جولة مفاوضات بين واشنطن وطهران استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب.

وبعد ذلك، شددت إيران قيود المرور في مضيق هرمز، فيما بدأت الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية والسفن العابرة للمضيق.

والجمعة، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بالكامل أمام عبور جميع السفن التجارية، بالتوازي مع بدء وقف إطلاق النار في لبنان لمدة 10 أيام أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يشهد المضيق لاحقاً تطورات متسارعة شملت إعادة فرض القيود.