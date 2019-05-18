الكويت: نتابع باهتمام مجريات التحقيق في حادثة وفاة المواطنة الفلبينية

قالت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، إنها تتابع باهتمام وأسف حادث وفاة المواطنة الفلبينية ماكونستسيل لاقو دايجو الذي وقع قبل عدة أيام بالكويت.

وأعربت الخارجية الكويتية -في بيان- عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها تتابع مع الجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات منذ البداية، والتي سيتضح فيها ملابسات هذه الحادثة.

وأضافت أنه سيتم اطلاع السلطات الفلبينية على مجريات ونتائج التحقيق، مؤكدة أن الكويت دولة ذات قانون تحفظ فيه حقوق جميع المقيمين.

جدير بالذكر أن العام الماضي، شهد توتراً بين الكويت والفلبين، حين قامت الحكومة الفلبينية بفرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت، عقب العثور على جثة خادمة فلبينية في ثلاجة، وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية بين حكومتي البلدين لتنظيم إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت.