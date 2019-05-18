مصدر أمني سوري لـ«سبوتنيك»: إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية

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أكد مصدر أمني سوري مساء اليوم الجمعة أن وسائط الدفاع الجوي السوري "تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها".

ونقلت الوكالة عن المصدر الأمني السوري ، لم تذكر اسمه، قوله إن "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية( سانا) مساء اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجار في محيط العاصمة دمشق.

وقالت الوكالة أيضا في خبر عاجل إن الدفاعات الجوية السورية "تستهدف أجساماً مضيئة قادمة من الأراضي المحتلة، وتسقط عدداً منها"، دون مزيد من التفاصيل.