استقالة زعيم اليمين المتطرف في النمسا بعد فضيحة الفيديو السري

قدم نائب المستشار النمساوي وزعيم اليمين المتطرف، هانز كريستيان شتراخه، استقالته في أعقاب نشر مقطع فيديو سري، يعرض فيه تعاقدات حكومية مقابل الحصول على دعم سياسي قبل أيام من الانتخابات الأوروبية.

وتمّ تصوير نائب المستشار النمساوي هاينز-كريستيان شتراخه بكاميرا خفية وهو يناقش، قبل أشهر من انتخابات 2017 التشريعية، امراة يعتقد أنها مرتبطة بشخصية روسية نافذة، احتمال تقديم مساعدات مالية مقابل منحها مدخلاً لعقود حكومية مع النمسا.

ووضعت هذه المعلومات التي نشرتها مساء أمس الجمعة صحيفتا "سيدوتشيه زيتونغ" و"دير شبيغل" الألمانيتين برفقة مقاطع من الفيديو المذكور، الائتلاف الحاكم في النمسا في حالة استنفار. ويرأس الائتلاف الحكومي رئيس "الحزب الشعبي النمساوي" سيباستيان كورتز.

وطالبت الصحافة النمساوية، اليوم، باستقالة سريعة لهاينز-كريستيان شتراخه، زعيم أكثر الكتل القومية نفوذاً في الاتحاد الأوروبي، والمتحالف مع تيار ماتيو سالفيني في إيطاليا وتيار مارين لوين في فرنسا.