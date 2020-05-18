التعليم: اليوم آخر موعد لتسليم أبحاث صفوف النقل

بدء تسليم مشروعات طلاب النقل بالتعليم الفنى.. وانتهاء امتحانات الثانى الثانوى بالكيمياء والجغرافيا



قالت وزارة التربية والتعليم، إن اليوم الإثنين، هو الأخير فى تسلم الأبحاث من طلاب الصفوف الثالث الابتدائى وحتى الثالث الاعدادى ورقيا وإلكترونيا، فيما بدأت الوزارة، أمس، تسلم المشروعات التطبيقية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفنى ورقيا وإلكترونيا، والتى تستمر حتى الخميس 4 يونيو.



وأوضحت الوزارة أنه تم تقديم مواعيد تسليم المشاريع البحثية لطلاب سنوات النقل بمدارس التعليم الفنى، لتيسير تسلم البحوث وإعطاء فرصة أطول للطلاب أثناء فترة التقدم لمنع حدوث كثافة على المنصة عند تسليم البحوث إلكترونيا.

وأكدت الوزارة أن الطالب الذى يقدم البحث وكانت نتيجته (اجتاز) يحصل على 100% من درجات الفصل الدراسى الثانى وتضاف لدرجات الفصل الدراسى الأول ولا تستخرج نتيجة الدور الأول إلا بعد حضور واجتياز التدريبات العملية التى ستتم قبل بداية العام الدراسى القادم، ويتم تطبيق الضوابط الخاصة بالنجاح والرسوب.



وحددت الوزارة شروط تقديم البحوث التطبيقية، وهى أن يقدم كل طالب (حتى لو كان قد قام بإنجاز البحث فى مجموعة عمل) نسختين من البحث أصل مكتوب بخط اليد وليس على الكمبيوتر ولا تصوير وصورة من البحث فى مظروف مفتوح بالإضافة إلى أى مرفقات تخص البحث التطبيقى كاسطوانة مدمجة أو رسوم على ورق، وتتسلم المدرسة نسخة البحث التطبيقى الأصل المكتوبة بخط اليد وتقوم المدرسة بختم نسخة البحث المصورة للطالب والتنبيه عليه بالاحتفاظ بها للحضور بها عند أداء الاختبارات العملية فى بداية العام الدراسى الجديد وتعد هى الدليل على تقديمه البحث للمدرسة، وفى حالة اشتراك مجموعة من الطلاب فى إنجاز بحث واحد على كل طالب أن يقدم نسخة من البحث أصل مكتوبة بخط يده وليس مطبوعا بالكمبيوتر.



وذكرت أنه على الطالب التأكد من كتابة بياناته والرقم التعريفى (كود الطالب) على البحث التطبيقى.



وحددت الوزارة معايير تقييم البحث التطبيقى وهى أن تكون صفحة الغلاف وفقا للنموذج المحدد من قطاع التعليم الفنى، وأن يقترح الطالب عنوانا مناسبا للبحث التطبيقى إن لم يكن له عنوان، بجانب أن يشتمل البحث على مقدمة تشمل أهمية وملخصا للبحث، العناصر الرئيسية للبحث وموضوع البحث وحل التمارين الموجودة بالبحث وكتابة المراجع التى تم الاستعانة بها.



من جانب آخر، أنهى طلاب الصف الثانى الثانوى، أمس، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بأداء امتحانات مادتى الكيمياء لشعبة العلمى والجغرافيا لشعبة الأدبى.



وتداول الطلاب أسئلة الامتحانين عقب بدء اللجان، وقال بعض الطلاب إن أسئلة الامتحانين كانت سهلة ومباشرة.



وقال مصدر بالوزارة لـ«الشروق» إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع سير الامتحانات وصفحات الغش التى يتداول عليها الطلاب أسئلة الامتحانات للتعامل معها، مضيفا أن أى طالب يثبت تورطه فى الغش الالكترونى سيكون له امتحان دور ثان، مؤكدا أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى خاصة بالامتحان وأن منصة الامتحان عملت بكفاءة.