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الداخلية العراقية ترفض أي اعتداء أو استهداف لمقرات وسائل الإعلام

د ب أ
نشر فى : الإثنين 18 مايو 2020 - 3:16 م | آخر تحديث : الإثنين 18 مايو 2020 - 3:16 م

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، رفضها أي اعتداء أو سلوك خارج القانون لاستهداف وسائل الإعلام، لأن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها هي جزء من مسؤولية القوى الأمنية.

جاء ذلك على خلفية اقتحام العشرات من المحتجين مقر قناة "أم بي سي عراق" في بغداد على خلفية بثها تقريرا يرى المحتجون أنه تضمن إساءة إلى شخص نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق أبو مهدي المهندس، الذي قتل مطلع العام الحالي بغارة جوية أمريكية، برفقه قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم: "في الوقت الذي نؤكد ضمان حق الاحتجاج السلمي بالطرق المشروعة، فإننا نرفض أي اعتداء أو سلوك خارج القانون بحق وسائل الإعلام أو ممتلكات خاصة وعامة سيتم التعامل معه وفق القوانين النافذة".

وأكدت أن ضمان حرية وسائل الإعلام وأمنها، هو جزء من مسؤولية القوى الأمنية، وأن تنظيم عمل وسائل الإعلام من مسؤولية هيئة الاتصال والإعلام التي بدأت بإجراءات قانونية لمعالجة ما صدر في وقت سابق من شبكة تلفزيون الشرق الأوسط "أم بي سي".

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