منظمة تونسية: إنقاذ 33 مهاجرا من بين 90 أبحروا باتجاه إيطاليا

قال مصدر في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من البحرية التونسية أنقذت 33 مهاجرا، معظمهم من بنجلاديش، في السواحل الجنوبية، وذلك من بين 90 مهاجرا كانوا أبحروا من سواحل ليبيا باتجاه ايطاليا.

وأفاد المنجي سليم، رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين، جنوبي البلاد، لوكالة الأنباء الألمانية بأن المنظمة استقت المعلومات من الجيش الذي تولى إنقاذ المهاجرين قرب منصة بحرية لإنتاج النفط في سواحل الجهة.

وأوضح أن الناجين كشفوا عن 90 مهاجرا كانوا على متن القارب قبل أن يغرق ليل أمس الاثنين فيما رجحوا وفاة البقية غرقا في عرض البحر.

وهذه ثاني حادثة غرق لقارب ينطلق من السواحل الليبية خلال أيام، حيث كانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت يوم الخميس الماضي عن وفاة 17 مهاجرا في عرض البحر مقابل إنقاذ مهاجرتين من النيجر.

وقال سليم إن الوحدات البحرية أنقذت ليلة أمس 113 مهاجرا من جنسيات أسيوية وأفريقية كانوا على متن قارب انطلق ايضا من السواحل الليبية، ولم يعلن عن أي وفاة من بينهم.

ومع استقرار الطقس، تشهد السواحل التونسية والليبية المجاورة طفرة في عمليات الهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية.

وخلال الربع الأول من هذا العام شهدت سواحل تونس على الأقل حادثتي غرق مأساويتين لمركبين، مما أسفر عن غرق العشرات، أغلبهم مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، ومن بينهم أطفال ونساء.