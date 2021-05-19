الزراعة عن شائعة البطيخ المسرطن: حالة فردية ملوثة نتيجة سوء الحفظ وليست ظاهرة عامة

علق السيد القصير، وزير الزراعة، على شائعة البطيخ المسرطن، قائلًا إن هناك البعض من غير المسؤولين يتداولون كلامًا ليس له أي أساس من الصحة.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن جودة البطيخ هذا العام مرتفعة جدًا، مشيرًا إلى تصديره لما يقرب من 17 دولة في العالم، من بينها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والسعودية والكويت.



وأضاف أنه لا توجد شحنة واحدة من البطيخ المصدر للخارج مرفوضة، مضيفًا أنه يتم وضع رقابة على المبيدات والمخصبات وجميع الإجراءات خلال مرحلة الزراعة والتصدير والبيع في السوق المحلي.



وذكر أن الرقابة تتم من خلال أكثر من معمل من بينهما المعمل المركزي للمبيدات والتي تعتبر معامل مرجعية دولية، لافتًا إلى توجيهه بأخذ عينات من أكثر من 18 موقعا على مستوى المحافظات للتأكد من سلامة البطيخ.



وأكد خلو البطيخ من أي مبيدات أو بيكتريا ضارة، متسائلًا عن أسباب افتعال مثل تلك الشائعات خاصة مع تحقيق مصر لتقدم في المستوى الزراعي.



وأشار إلى أن ما يتم تداوله قد يكون بسبب حالة فردية ملوثة نتيجة طريقة الاستخدام والحفظ بطريقة غير سليمة وليست ظاهرة عامة، مؤكدًا أن جميع الزراعات في مصر آمنة بصفة عامة.



وانتشرت شائعات حول حالات تسمم في عدد من المحافظات بعد تناول البطيخ، ووجه النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، بمحافظة المنيا طلب إحاطة لوزيري الصحة والزراعة حول الأمر.



