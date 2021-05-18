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هونج كونج تعلق عمل المكتب التجاري التايواني

هونج كونج - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 10:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مايو 2021 - 10:06 ص

أعلنت حكومة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، وقف عمل المكتب الاقتصادي والتجاري والثقافي التايواني عن العمل مؤقتا اعتبارا من اليوم.

وأشارت حكومة المدينة التابعة سياسيا للصين إلى أنها ستواصل الرد على الاستفسارات العامة وطلبات المساعدة من خلال خطوطها الساخنة وموقعها الإلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم حكومة هونج كونج القول، إن قرار وقف عمل المكتب التايواني ليس له أي علاقة بموقف انتشار فيروس كورونا المستجد في تايوان.

واتهمت تايوان سلطات هونج كونج بتجاهل طلباتها لتجديد تصاريح عمل موظفي مكتب القائم بأعمال القنصلية لدى هونج كونج، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

من ناحيتها، أوقفت تايوان إصدار أو تجديد تصاريح العمل لمسؤولي هونج كونج المتواجدين في تايوان على أساس المعاملة بالمثل والمحافظة على الكرامة الوطنية، بحسب ما نقلته ساوث تشاينا مورنينج بوست عن مصادر في مجلس شؤون بر الصين الرئيسي في تايوان.


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