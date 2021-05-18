مفاوضات لعرض مسرحية شيريهان «كوكو شانيل» على شاشة mbc

العرض تم الانتهاء من تصويره قبل 3 سنوات ضمن مشروع لم يكتمل.. وتجرى حاليا عمليات المونتاج والمكساج



مرت 3 سنوات كاملة على انتهاء الفنانة شريهان من تصوير المسرحية الاستعراضية «كوكو شانيل» تأليف مدحت العدل، وإخراج هادى الباجورى، وإنتاج جمال العدل، ضمن مشروع عودتها للتمثيل، الذى يضم 13 عرضا مسرحيا عن 13 سيدة تركت بصمة فى التاريخ، كان مخططا أن يتم إنتاجها للعرض مباشرة على شاشة التلفزيون، قبل أن يتوقف المشروع لأسباب إنتاجية.

وعلمت «الشروق»، أن مجموعة قنوات mbc، دخلت خلال الفترة الماضية فى مفاوضات مع المنتج جمال العدل، لتحصل على حق عرض مسرحية «كوكو شانيل»، وتجرى بالتوازى عمليات المونتاج والمكساج لتكون المسرحية جاهزة للعرض، وتخرج للنور فى نسختها النهائية خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتكتم المنتج جمال العدل وقنوات mbc، تفاصيل التفاوض، حتى إتمام الاتفاق، والإعلان عنه بشكل رسمى، كشفت شريهان، عن قرب عرض المسرحية دون أن تحدد اسم القناة العارضة، وذلك فى معرض ردها على أحد متابعيها على موقع تويتر مارس الماضى، حيث قالت: «ستعرض مسرحية الأسطورة كوكو شانيل قريبا جدا على واحدة من أقوى القنوات فى الشرق الأوسط».

وتابعت: «عقدى مع شركة العدل جروب انتهى منذ سنوات، ولم يسفر عنه إلا مسرحية واحدة فقط وهى كوكو شانيل».

كما كان منتج المسرحية جمال العدل، ومؤلفها مدحت العدل، من بين صناع الفن المصريين الذين التقاهم رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، والذي يقوم برعاية بعض التعاقدات لمجموعة mbc ومنصة شاهد، كان آخرها مسرحية "بودي جارد" للزعيم عادل إمام، التي عرضت على منصة "شاهد" لأول مرة في ليلة رأس السنة الماضية.

فى السياق نفسه، أكد مصدر لـ«الشروق»، أن انتهاء التعاقد مع المنتج جمال العدل لا يعنى تخلى شريهان عن المشروع، مشيرا إلى أنها قد تعلن بعد عرض «كوكو شانيل» عن استكماله مع شركة إنتاج أخرى.

وكان من المفترض أن تبدأ شريهان بعد الانتهاء من «كوكو شانيل»، تصوير مسرحية عن «بديعه مصابنى» من تأليف مريم ناعوم، وإخراج محمد ياسين، وأخرى عن «شهرزاد» تأليف محمد أمين راضى، وإخراج محمد ياسين أيضا، بالإضافة إلى قائمة أخرى من الشخصيات تضم «مارى كوين»، و«حتشبسوت»، و«رابعة العدوية»، و«شجرة الدر»، و«إنديرا غاندى»، و«سندريلا»، و«كارمن»، و«جريث كيلى»، «ايفا بيرون»، و«قطر الندى».

وعن مسرحية «كوكو شانيل»، كان المنتج جمال العدل، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق»، أنها تم تنفيذها بمقاييس عالمية لا تقل عن المستوى الذى يقدم فى «برودواى»، وستبهر الجمهور عند مشاهدتها، مشددا على أن مثلها لن يقدم فى الوطن العربى قبل 50 عاما.

وخطفت الفنانة شريهان الأضواء مع انطلاق الموسم الرمضانى الماضى، بإطلالة لافتة للأنظار، فى إعلان إحدى شركات المحمول، والذى جسدت خلاله بالاستعراض جزءا من قصتها الشخصية، والتى تحمل قدرا كبيرا من التحدى والأمل، فى مواجهة الألم الذى واجهته سواء فى الحادث الذى تعرضت له عام 1989، أو بمواجهتها لأحد أشرس وأندر أنواع السرطان ــ الغدد اللعابية ــ والذى كان سببا رئيسيا فى بعدها عن الأضواء، منذ 19 عاما، حيث كان آخر ظهور فنى لها فى فيلم «العشق والدم» عام 2002.

ورغم أن شريهان تعتبر عرض مسرحية «كوكو شانيل» هى العودة الحقيقية لها، إلا أنها حرصت على أن يتم تنفيذ الإعلان بمعايير جودة عالية، ليليق بأول إطلالة لها، بعد كل هذا الغياب، فكانت كلمات الأغنية التى كتبتها الشاعرة منة عدلى القيعى، معبرة عن المعانى التى أرادت شريهان، أن تصل للمشاهدين، وأن تكون مناسبة للأحداث الحقيقية التى تصورها الاستعراضات التى صممها هانى أباظة، لينقلها للجمهور المخرج محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسى.

وقبل أن يعرض الإعلان، وجهت شريهان عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى، رسالة للجمهور قالت فيها: «أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة انحناءة شكر من قلبى وعمرى لكم جميعا ودون ترتيب ولا استثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل فى رقبتى من سبتمبر 2002، مشاعرى كلها متلخبطة لكن سعيدة».

وتابعت: «كنت بكتب رسائل كتير لا يعلمها غير ربى وأبعت لكم ــ الجمهور ــ وأحلم بثانية احتضانى وانحناءة شكر لكم جميعا، ولكن كلها كانت من طرف واحد. مكنتش عارفه ازاى اقدر اقولها لواحد واحد فيكم وبنفسى!! ولو عليا.. كنت عايزة ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حى ومدينة وقرية. وفى هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جدا. حبتونى احترمتونى احتضنتونى وبحبكم ودعائكم شفيتونى ولسه بتشفونى.. شكرا و١٠٠ مليون انحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بداية من أصغر مولود ومواطن مصرى وصولا لآخر انسان فى العالم.. شكرا».

وختمت رسالتها قائلة: «أكرر... ما دمنا على قيد الحياة، وما دامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغدا بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل، أعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتى وقدرتى ومقدرتى الإنسانية، شريهان منكم وبكم ولكم للأبد.. حبكم حياة».

محاولات إعادة شريهان للتمثيل لم تنقطع منذ 2010، وإنما كانت تتوقف قبل أن تكتمل، إما برفض من شريهان نفسها، أو لأسباب أخرى كما حدث مع مسلسل «دموع السندريلا» الذى كان من المقرر أن تعود به عام 2012، ولكن التجربة لم تكتمل لأسباب تتعلق بعدم الانتهاء من كتابة السيناريو فى الوقت المناسب لتقديمه، لتغيب حتى 2016 وتعلن العودة بالمشروع المسرحى، الذى نفذت منه شركة العدل جروب مسرحية «كوكو شانيل» فقط، قبل أن ينتهي تعاقدها مع شريهان.