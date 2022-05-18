الولايات المتحدة تثمن دعم اليونان الثابت لأوكرانيا

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ثمنت الولايات المتحدة، دعم اليونان الثابت لأوكرانيا، بما في ذلك إنفاذ العقوبات على روسيا وإمداد (كييف) بالمساعدات الإنسانية والدفاعية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على متانة العلاقات الثنائية القائمة على القيم الديمقراطية المشتركة والتركيز على تعزيز الأهداف المشتركة.

وناقش بلينكن وديندياس التطورات شرق البحر المتوسط، بما في ذلك أهمية العمل معًا لتعزيز السلام والاستقرار.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، دعم الولايات المتحدة لدور اليونان الحاسم في تعزيز أمن الطاقة وتسهيل التعاون، بما في ذلك من خلال آلية 3 + 1 مع جمهورية قبرص وإسرائيل والولايات المتحدة.