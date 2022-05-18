البيت الأبيض: واشنطن والرياض تبحثان تنسيق الجهود لضمان المرونة الاقتصادية العالمية

بحثت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، أهمية تنسيق الجهود لضمان المرونة الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان صحفي عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في واشنطن العاصمة.

وجدد سوليفان، بحسب البيان، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها، كما أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي عن تقديره لقيادة المملكة العربية السعودية في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن.

وأكد الجانبان الشراكة طويلة الأمد بين بلديهما، كما يتضح من لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، والتي يشارك نائب وزير الدفاع السعودي في رئاستها هذا الأسبوع في وزارة الدفاع.