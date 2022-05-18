يحيى خالد يقود فيزبريم المجري لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

قاد يحيى خالد نجم منتخب مصر فريقه فيزبريم المجري للصعود إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد ، بعد الفوز على نادي آلبورج الدنماركي بمجموع المباراتين .
وخسر فريق فيزبريم اليوم من نظيره آلبورج الدنماركي بنتيجة 37-35 ولكن الهزيمة لم تكن كافية لإقصاء الفريق المجري وذلك بسبب فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة 36-29 ، ليصعد فيزبريم بمجموع المباراتين .
وشارك يحيى خالد نجم منتخبنا الوطني في مباراة اليوم واستطاع تسجيل هدفين في المباراة بالإضافة إلى صناعة هدف وحيد .
وتعد هذه المرة الثانية في مسيرة اللاعب المصري الذي يتأهل فيها إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ثالث موسم له مع فريقه فيزبريم المجري.