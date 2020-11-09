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قرينة بايدن تقوم بجولة في الإكوادور وبنما وكوستاريكا قبل قمة منظمة الدول الأمريكية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 12:23 ص

أعلن البيت الأبيض في واشنطن، اليوم الثلاثاء، اعتزام قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، جيل بايدن، القيام بجولة في الأيام المقبلة في الإكوادور وبنما وكوستاريكا.

وأوضح البيت الأبيض أن الجولة التي ستقوم بها جيل بايدن في الفترة بين 18 حتى 23 مايو الجاري ستخدم التحضير لقمة منظمة الدول الأمريكية المزمع عقدها في لوس أنجيليس في يونيو المقبل، وتجمع هذه القمة دول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.

وأضاف البيت الأبيض أن السيدة الأولى ترغب بهذه الجولة التاكيد على أهمية الشراكة مع الدول الثلاث والتزامها بالديمقراطية، مشيرا إلى أن جيل بايدن تعتزم عقد عدة لقاءات من بينها لقاءات مع ممثلين حكوميين في الدول الثلاث كما أنها ستقوم بزيارات للعديد من المدارس والمؤسسات الاجتماعية.

وتنعقد قمة منظمة الدول الأمريكية في لوس أنجليس في الفترة بين 6 و10 من الشهر المقبل.

وكان العديد من زعماء الدول الأمريكية شككوا مؤخرا في مشاركتهم في القمة في حال لم يتم توجيه الدعوة إلى كوبا أو بلدان أخرى بسبب الانتقادات لقياداتها السياسية، حسبما أعلن ممثل لوزارة الخارجية الأمريكية.

غير أن مسؤولا حكوميا أمريكيا رفيع المستوى كان قد حاول أمس الاثنين تهدئة الأمور وأكد عدم الانتهاء من القرارات الخاصة بدعوات القمة بعد.

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