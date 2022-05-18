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رئيس الوزراء البريطاني يرحب بطلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو رسميا

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 18 مايو 2022 - 2:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مايو 2022 - 2:00 م

رحّب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، بتقدم فنلندا والسويد رسميا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، قائلا إنه "يوم تاريخي للحلف العسكري وللعالم".

وقال رئيس الوزراء البريطاني، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، نقلتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "منذ وقت ليس ببعيد لم يكن ليتوقع أحد تلك الخطوة إلا أن طموحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غيرت المعالم الجيوسياسية لقارتنا".

وأضاف أنه "يتطلع إلى الترحيب بفنلندا والسويد في أسرة حلف الناتو قريبا جدا".

وزار جونسون البلدين الأسبوع الماضي، ووافق على اتفاقيات أمنية متبادلة معهما، كما وافق على تقديم المساعدة لهما في حالة تعرض أي من الدولتين للهجوم.

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