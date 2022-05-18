وجّهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الذي حلّ يوم الثلاثاء، قائلة إنه مصدر السعادة والقيمة.

وقالت في رسالة صوتية بعثت بها لبرنامج «مصر جديدة» الذي تُقدمه الإعلامية إنجي أنور، عبر شاشة «etc»، مساء الثلاثاء: «نفتخر إننا كفنانين شغالين في وسط فيه عادل إمام.. فنان كبير جدا أسعدنا وتعلمنا منها كثيرًا، وقدّم الكثير للفن».

وأشارت إلى أن عادل إمام قدّم مسرحيات وصفتها بالرائعة، وكانت مصدرًا للسعادة والبهجة، ناعتة نفسها بأنها من المحظوظات كونها قدّمت فيلما مع عادل إمام والمؤلف وحيد حامد وهو فيلم الهلفوت.

وروت موقفا طريفا قائلة: «عادل إمام كلمني قالي فيه سيناريو اسم الهلفوت معايا.. مصدقتش إنه عادل إمام رديت رد سخيف وقفلت التليفون، كلمني تاني وقالي يا مجنونة أنا عادل إمام.. اعتذرت له وقلتله لم أتصور إنك تكلمني».

وأضافت أن عادل إمام عالج قضايا مهمة وهو أول قدّم أفلامًا تكافح الإرهاب، مشيرة إلى أنّ الزعيم امتلك القدرة والقوة والجرأة والشخصية والوطنية.



