السناوي: تحقيق الاستقرار في الدولة يحظى بإجماع شعبي

قال الكاتب الصحفي والمفكر السياسي عبد الله السناوي، إن الاستقرار والتماسك من منتجات الحوار الوطني (الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي) حال إجرائه بشكل صحيح ومتكامل.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي أحمد الطاهري عبر شاشة «إكسترا نيوز»، وبثت مساء الأربعاء، أن تحقيق الاستقرار في الدولة يحظى بإجماع شعبي، موضحًا أنه لا يُقبل تعرض الدولة لمخاطر حقيقية في ظل تعدد التحديات الإقليمية إلى جانب المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار السناوي، إلى أن تحقيق التفاهمات العامة يحمي الدولة من خطر اضطرابات اجتماعية واسعة لا يمكن لأحد التحكم بها.

ولفت إلى أنّ حرية الصحافة بمثابة ضمانة لتحقيق الاستقرار، وتابع: «سألت وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي من المستفيد من حرية الصحافة قالي نظام الحكم.. هذا صحيح، نظام مبارك انتهى إكلينيكيًّا في 2005».